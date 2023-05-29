ОБСЕ грозит распад из-за России и Беларуси – МИД Финляндии

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) грозит кризис и разрушение из-за нежелания России и Беларуси одобрить председательство Эстонии в 2024 году, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

Председательство в ОБСЕ происходит на ротационной основе. Согласно правилам, нового председателя утверждают все 57 государств-членов.

Однако Россия и Беларусь не одобрили кандидатуру Эстонии на пост председателя в следующем году, а Эстония не готова отказаться от своего председательства.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто опасается, что ОБСЕ может распасться до того, как Финляндия займет пост председателя в 2025 году. По его словам, ситуация серьезная.

"Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса по этому поводу, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации" , – отметил Хаависто.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе на сегодня является единственной европейской организацией по безопасности, объединяющей Россию, США и Украину. Ее главная задача – предотвращением конфликтов, мониторинг мира и наблюдением за выборами.

В апреле 2023 года Россия решила приостановить уплату взносов в Парламентскую ассамблею ОБСЕ за 2023 год и перезачислить за этот год взнос, который РФ оплатила в 2022 году.

В мае стало известно, что в ОБСЕ ищут способы сохранить функционирование организации из-за позиции России, которая отказалась от сотрудничества, но может ветировать любое решение.