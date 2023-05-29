Генштаб: ЗСУ за добу знищили 430 окупантів та 61 безпілотник
За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила понад 207 тисяч військових, 7 467 ББМ, 3 435 артилерійських систем та 3 054 безпілотники.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 207 030 (+430) осіб ліквідовано,
- танків − 3 801 (+4) од.,
- бойових броньованих машин – 7 467 (+11) од.,
- артилерійських систем − 3 435 (+10) од.,
- РСЗВ − 575 (+1) од.,
- засобів ППО − 331 (+2) од.,
- літаків − 313 (+0) од.,
- вертольотів − 298 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3054 (+61),
- крилатих ракет - 1056 (+0),
- кораблів/катерів − 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 6 207 (+15) од.,
- спеціальної техніки – 453 (+2) од.
Дані уточнюються