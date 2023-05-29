Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 430 оккупантов и 61 беспилотник

Согласно данным Генерального штаба﻿ ВСУ, Россия в войне против Украины уже потеряла более 207 тысяч военных, 7 467 ББМ, 3 435 артиллерийских систем и 3 054 беспилотника.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.05.23 ориентировочно составили:

личного состава − около 207 030 (+430) человек ликвидировано,

танков − 3 801 (+4) ед,

боевых бронированных машин − 7 467 (+11) ед,

артиллерийских систем − 3 435 (+10) ед,

РСЗО − 575 (+1) ед,

средств ПВО − 331 (+2) ед,

самолетов − 313 (+0) ед,

вертолетов − 298 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 3 054 (+61),

крылатых ракет − 1 056 (+0),

кораблей/катеров − 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 6 207 (+15) ед,

специальной техники − 453 (+2) ед.

Данные уточняются