Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 430 оккупантов и 61 беспилотник

Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 430 оккупантов и 61 беспилотник
Фото: Минобороны Украины

Согласно данным Генерального штаба﻿ ВСУ, Россия в войне против Украины уже потеряла более 207 тысяч военных, 7 467 ББМ, 3 435 артиллерийских систем и 3 054 беспилотника.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава − около 207 030 (+430) человек ликвидировано, 
  • танков − 3 801 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин − 7 467 (+11) ед,
  • артиллерийских систем − 3 435 (+10) ед,
  • РСЗО − 575 (+1) ед,
  • средств ПВО − 331 (+2) ед,
  • самолетов − 313 (+0) ед,
  • вертолетов − 298 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 3 054 (+61),
  • крылатых ракет − 1 056 (+0),
  • кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 6 207 (+15) ед,
  • специальной техники − 453 (+2) ед.

Данные уточняются

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