Нічна повітряна атака: ППО знищила 37 ракет і 29 "Шахедів"

Сили протиповітряної оборони України під час чергового повітряного удару знищили 37 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 29 безпілотників Shahed-131/136.

Про це йдеться в повідомленні﻿ командування Повітряних сил.

З опівночі до 5:00 29 травня російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами.

"Цього разу ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря" , — йдеться в повідомленні.

З північного та південного напрямків росіяни запустили близько 35 іранських безпілотників Shahed-136/131.

Також протиповітряна оборона збила один розвідувальний безпілотник.

Уночі ППО працювала в зонах відповідальності всіх повітряних командувань: "Центр", "Схід", "Південь" та "Захід", відзначили в Повітряних силах.