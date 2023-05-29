Ночная воздушная атака: ПВО уничтожила 37 ракет и 29 "Шахедов"

Силы противовоздушной обороны Украины во время очередного воздушного удара уничтожили 37 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 29 беспилотников Shahed-131/136.

Об этом говорится в сообщении командования Воздушных сил.

С полуночи до 5:00 29 мая российские оккупанты атаковали военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины крылатыми ракетами и ударными дронами.

"В этот раз враг выпустил до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря" , - говорится в сообщении.

С северного и южного направлений россияне запустили около 35 иранских беспилотников Shahed-136/131.

Также противовоздушная оборона сбила один разведывательный беспилотник.

Ночью ПВО работала в зонах ответственности всех воздушных командований: "Центр", "Восток", "Юг" и "Запад" отметили в командовании.