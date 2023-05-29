Російські війська вдарили по військовому об'єкту на Хмельниччині — ОВА

Російські війська вдарили по військовому об'єкту на Хмельниччині — ОВА
Фото: ілюстративне, Міністерство оборони України

Уночі російські війська завдали удару по декількох об'єктах в Хмельницькій області. Зокрема, поцілили у військовий об'єкт.

Про це повідомляє﻿ Хмельницька обласна військова адміністрація.

"На цей час тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей. Виведено з ладу 5 літальних апаратів.Розпочаті відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги", — повідомили в ОВА.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Новини

Популярні теми форуму

analytics