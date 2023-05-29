Российские войска ударили по военному объекту в Хмельницкой области — ОВА
Ночью российские войска нанесли удар по нескольким объектам в Хмельницкой области. В частности, попали в военный объект.
Об этом сообщает Хмельницкая областная военная администрация.
"В настоящее время продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей. Выведены из строя 5 летательных аппаратов. Начаты восстановительные работы взлетно-посадочной полосы", — сообщили в ОВА.
Информация о пострадавших уточняется.