Российские войска ударили по военному объекту в Хмельницкой области — ОВА

Ночью российские войска нанесли удар по нескольким объектам в Хмельницкой области. В частности, попали в военный объект.

Об этом сообщает Хмельницкая областная военная администрация.

"В настоящее время продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей. Выведены из строя 5 летательных аппаратов. Начаты восстановительные работы взлетно-посадочной полосы" , — сообщили в ОВА.

Информация о пострадавших уточняется.