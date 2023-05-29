Сирський: Незабаром настане час для наступу

Сирський: Незабаром настане час для наступу
Фото: t.me/osirskiy

Захисники України продовжують утримувати рубежі на Ліманському напрямку, не даючи росіянам просунутися вперед, і незабаром настане час для контрнаступу. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

"Лиманський напрямок. Наші частини та підрозділи продовжують стійко утримувати займані рубежі та позиції, відбивають усі спроби ворога просунутися вперед у районах Білогорівка, Спірне, Новоселівське, Торське, завдають йому значних втрат в особовому складі та техніці" , - заявив генерал.

Сирський повідомив, що зустрівся з командирами частин та підрозділів, які виконують завдання на найбільш "гарячих точках" фронту, та обговорив з ними можливі сценарії розвитку подій на цьому напрямі та поточну ситуацію на фронті.

"Скоро настане той час, коли ми перейдемо до активних наступальних дій (тому зараз – ред.) визначив конкретні завдання на підготовку до них" , – підсумував Сирський.

Новини

Популярні теми форуму

analytics