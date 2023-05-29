Сирський: Незабаром настане час для наступу

Захисники України продовжують утримувати рубежі на Ліманському напрямку, не даючи росіянам просунутися вперед, і незабаром настане час для контрнаступу. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

"Лиманський напрямок. Наші частини та підрозділи продовжують стійко утримувати займані рубежі та позиції, відбивають усі спроби ворога просунутися вперед у районах Білогорівка, Спірне, Новоселівське, Торське, завдають йому значних втрат в особовому складі та техніці" , - заявив генерал.

Сирський повідомив, що зустрівся з командирами частин та підрозділів, які виконують завдання на найбільш "гарячих точках" фронту, та обговорив з ними можливі сценарії розвитку подій на цьому напрямі та поточну ситуацію на фронті.