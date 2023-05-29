Сырский: Скоро наступит время для наступления

Защитники Украины продолжают удерживать занимаемые рубежи на Лиманском направлении, не давая россиянам продвинуться вперед, и скоро наступит время для контрнаступления. Об этом заявил﻿ командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.

"Лиманское направление. Наши части и подразделения продолжают стойко удерживать занимаемые рубежи и позиции, отражают все попытки врага продвинуться вперед в районах Белогоровка, Спирное, Новоселовское, Торское, наносят ему значительные потери в личном составе и технике" , - заявил генерал.

Сырский сообщил, что встретился с командирами частей и подразделений, выполняющих задачи на наиболее "горячих точках" фронта, и обсудил с ними возможные сценарии развития событий на этом направлении и текущую ситуацию на фронте.