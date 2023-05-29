За стандартами НАТО: в Україні змінять порядок військової служби у ЗСУ

Міністерство оборони розробляє зміни до Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ. В основі змін - стандарти кадрового менеджменту НАТО.﻿ Про це, з посиланням на прес-службу Міноборони, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними прес-служби пропонуються наступні зміни:

Будуть чітко розмежовані і регульовані норми проходження служби в мирний час і в особливий період.

Військовослужбовці призначатимуться на посади зі штатно-посадовими категоріями, які відповідають їх фактичним військовим званням;

Будуть встановлені мінімальні і максимальні строки вислуги та перебування у військовому званні;

Призначення на вищі посади відбуватиметься за рейтинговим принципом;

Буде запроваджено проведення ротації військовослужбовців на відповідних посадах з метою набуття ними необхідного досвіду;

Особи, кандидатури яких двічі відхиляли від просування по службі, будуть рекомендовані до звільнення.

Після розробки, погодження та розгляду Кабінетом міністрів проекту змін до "Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ", його буде подано главі держави для уведення в дію указом президента України.