За стандартами НАТО: в Україні змінять порядок військової служби у ЗСУ
Міністерство оборони розробляє зміни до Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ. В основі змін - стандарти кадрового менеджменту НАТО. Про це, з посиланням на прес-службу Міноборони, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
За даними прес-служби пропонуються наступні зміни:
- Будуть чітко розмежовані і регульовані норми проходження служби в мирний час і в особливий період.
- Військовослужбовці призначатимуться на посади зі штатно-посадовими категоріями, які відповідають їх фактичним військовим званням;
- Будуть встановлені мінімальні і максимальні строки вислуги та перебування у військовому званні;
- Призначення на вищі посади відбуватиметься за рейтинговим принципом;
- Буде запроваджено проведення ротації військовослужбовців на відповідних посадах з метою набуття ними необхідного досвіду;
- Особи, кандидатури яких двічі відхиляли від просування по службі, будуть рекомендовані до звільнення.
Після розробки, погодження та розгляду Кабінетом міністрів проекту змін до "Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ", його буде подано главі держави для уведення в дію указом президента України.