По стандартам НАТО: в Украине изменят порядок военной службы в ВСУ

Министерство обороны разрабатывает изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ. В основе изменений - стандарты кадрового менеджмента НАТО.﻿ Об этом, со ссылкой на пресс-службу Минобороны, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным пресс-службы предлагаются следующие изменения:

Будут четко разграничены и регулированы нормы прохождения службы в мирное время и в особый период.

Военнослужащие будут назначаться на должности со штатно-должностными категориями, соответствующими их фактическим воинским званиям;

Будут установлены минимальные и максимальные сроки выслуги и в военном звании;

Назначение на высшие должности будет проходить по рейтинговому принципу;

Будет введено проведение ротации военнослужащих на соответствующих должностях с целью приобретения ими необходимого опыта;

Лица, кандидатуры которых дважды отклонялись от продвижения по службе, будут рекомендованы к увольнению.

После разработки, согласования и рассмотрения Кабинетом министров проекта изменений в "Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ", он будет подан главе государства для введения в действие указом президента Украины.