Влада Грузії пояснила зближення з РФ "стратегічною політикою терпіння"

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що питання відновлення дипломатичних відносин з Росією не обговорюється і про принципові поступки Москві не може йтися, повідомляє Новости-Грузия.

"Ми не проводимо політику поступок Росії. Наша політика – це не політика поступок, а стратегічна політика терпіння" , – заявив Папуашвілі в інтерв'ю "Квіріс Палітра".

За його словами, національний інтерес Грузії – збереження миру та зміцнення економіки в країні.

"Різні потрясіння, конфлікти та війни останніх років сильно зачепили нас, відкинули на десятиліття тому" , - сказав Папуашвілі.

За його словами, політику поступок Росії проводила колишня правляча партія Єдиний Національний рух, у тому числі через продаж стратегічних об'єктів.

"Ми намагаємося уникати провокацій і різних загроз, у тому числі вихідних із Росії. Ми нікому нічого не віддаємо, ні за що не торгуємося... Наша головна мета – об'єднання країни та євроінтеграція. Для досягнення цих цілей потрібні мир та економічний прогрес.

Якщо ми економічно не сильні і ми матимемо внутрішні конфлікти, ми не зможемо об'єднати країну, і нам не відчинять двері європейських структур. Бідна та ослаблена країна не цікава ні абхазам та осетинам, ні західним партнерам" , – заявив Папуашвілі.

За його словами, відновлення територіальної цілісності Грузії можливе лише "в рамках політики світу", "через відновлення довіри з абхазькими та осетинськими братами" та через створення таких умов, "щоб проживання в єдиній державі стало для них привабливим".

Спікер парламенту визнав, що за останніми рішеннями президента РФ Володимира Путіна відкрити польоти до Грузії та скасувати візи "коштує політична мотивація".