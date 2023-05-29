Влада Грузії пояснила зближення з РФ "стратегічною політикою терпіння"
Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що питання відновлення дипломатичних відносин з Росією не обговорюється і про принципові поступки Москві не може йтися, повідомляє Новости-Грузия.
"Ми не проводимо політику поступок Росії. Наша політика – це не політика поступок, а стратегічна політика терпіння", – заявив Папуашвілі в інтерв'ю "Квіріс Палітра".
За його словами, національний інтерес Грузії – збереження миру та зміцнення економіки в країні.
"Різні потрясіння, конфлікти та війни останніх років сильно зачепили нас, відкинули на десятиліття тому", - сказав Папуашвілі.
За його словами, політику поступок Росії проводила колишня правляча партія Єдиний Національний рух, у тому числі через продаж стратегічних об'єктів.
"Ми намагаємося уникати провокацій і різних загроз, у тому числі вихідних із Росії. Ми нікому нічого не віддаємо, ні за що не торгуємося... Наша головна мета – об'єднання країни та євроінтеграція. Для досягнення цих цілей потрібні мир та економічний прогрес.
Якщо ми економічно не сильні і ми матимемо внутрішні конфлікти, ми не зможемо об'єднати країну, і нам не відчинять двері європейських структур. Бідна та ослаблена країна не цікава ні абхазам та осетинам, ні західним партнерам", – заявив Папуашвілі.
За його словами, відновлення територіальної цілісності Грузії можливе лише "в рамках політики світу", "через відновлення довіри з абхазькими та осетинськими братами" та через створення таких умов, "щоб проживання в єдиній державі стало для них привабливим".
Спікер парламенту визнав, що за останніми рішеннями президента РФ Володимира Путіна відкрити польоти до Грузії та скасувати візи "коштує політична мотивація".
“Але важко визначити, яка мета цієї мотивації. Ми ж керуємося мотивацією та цілями нашої власної країни. Ми вважаємо, що чим більше країн зможе відвідати громадянин Грузії без візи, тим краще. Якщо говорити про безпеку, то одностороннє скасування Росією візового режиму нічого в цьому напрямі не змінює. Хто хоче, той у Росію не поїде", — заявив Папуашвілі.