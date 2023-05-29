Власти Грузии объяснили сближение с РФ "стратегической политикой терпения"

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что вопрос восстановления дипломатических отношений с Россией не обсуждается и о принципиальных уступках Москве не может идти речи, сообщает Новости-Грузия.

"Мы не проводим политику уступок России. Наша политика – это не политика уступок, а стратегическая политика терпения" , – заявил Папуашвили в интервью "Квирис Палитра".

По его словам, национальный интерес Грузии – сохранение мира и укрепление экономики в стране.

"Различные потрясения, конфликты и войны последних лет сильно задели нас, отбросили на десятилетия назад" , – сказал Папуашвили.

По его словам, "политику уступок" России проводила бывшая правящая партия "Единое Национальное движение", в том числе через продажу стратегических объектов.

"Мы стараемся избегать провокаций и различных угроз, в том числе исходящих из России. Мы никому ничего не отдаем, ни за что не торгуемся… Наша главная цель – объединение страны и евроинтеграция. Для достижения этих целей необходимы мир и экономический прогресс.

Если мы экономически не сильны и у нас будут внутренние конфликты, мы не сможем объединить страну, и нам не откроют двери европейских структур. Бедная и ослабленная страна не интересна ни абхазам и осетинам, ни западным партнерам" , – заявил Папуашвили.

По его словам, восстановление территориальной целостности Грузии возможно только "в рамках политики мира", "через восстановление доверия с абхазскими и осетинскими братьями" и через создание таких условий, "чтобы проживание в едином государстве стало для них привлекательным".

Спикер парламента признал, что за последними решениями президента РФ Владимира Путина открыть полеты в Грузию и отменить визы “стоит политическая мотивация”.