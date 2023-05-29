На скільки підніметься мінімальна зарплата у 2024 році

25 травня 2023 року відбулося засідання спільної робочої комісії з підготовки пропозицій щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2023 рік. Про це повідомляє Федерація профспілок України, повідомляє ЛігаБізнес.

Під час засідання заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна озвучила пропозиції Мінекономіки на 2024 рік, надані Мінфіну для попередніх обрахунків:

розмір мінімальної заробітної плати - 7 651 грн (наразі 6 700 грн);

розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС - 3 443 грн (наразі цей показник складає 2893 грн; станом на сьогодні його «заморожено» на рівні 1грудня 2021 року).

Разом з тим, за інформацією Мінсоцполітики фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах квітня 2023 року склав 7 782 гривні.

Наразі Мінекономіки знаходиться в процесі перегляду попередніх показників макропрогнозу на наступний бюджетний період.

Міністерство фінансів очікує від Міністерства економіки уточнений макропрогноз до 19 червня 2023 року, щоб здійснити розрахунки необхідних бюджетних видатків, в тому числі щодо забезпечення у 2024 році запропонованих Мінекономіки розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС.

Василь Андреєв, заступник Голови ФПУ, Голова Профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України та Світлана Макогонюк, керівник департаменту з питань бюджету та оплати праці апарату ФПУ зазначили, щовраховуючи складну економічну ситуацію в країні, негативний вплив на економіку внаслідок російської масштабної агресії, необхідність підтримувати реальну купівельну спроможність працівника, забезпечення встановлення мінімальної зарплати на рівні, що стимулюватиме повернення людей на український ринок праці та легалізацію зайнятості, профспілки﻿ пропонують встановити мінімальну заробітну плату на 2024 рік не нижче фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на 2023 рік (за попередніми розрахунками 9435 грн).

Крім того, учасники засідання звернули увагу, що також слід враховувати прискорений рух України в ЄС, а отже і Директиву (ЄС) 2022/2041 про адекватну мінімальну заробітну плату в Європейському Союзі, яка рекомендує встановлювати мінімальну заробітну плату на рівні 50% від середньої заробітної плати.

У той же час заступник Голови СПО роботодавців Сергій Біленький зазначив, що розраховує у 2024 році на підвищення мінімальної заробітної плати від 10 до 15 % від поточного рівня.