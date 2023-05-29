На сколько поднимется минимальная зарплата в 2024 году

25 мая 2023 года состоялись заседание общей рабочей комиссии по подготовке предложений относительно установления размера минимальной заработной платы на 2023 год. Об этом сообщает Федерация профсоюзов Украины, сообщает ЛигаБизнес.

Во время заседания заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережна озвучила предложения Минэкономики на 2024 год, предоставленные Минфину для предварительного учета:

размер минимальной заработной платы - 7 651 грн (сейчас 6 700 грн);

размер должностного оклада работника I тарифного разряда ЕТС - 3 443 грн (сейчас этот показатель составляет 2893 грн; по состоянию на сегодня он "заморожен" на уровне 1 декабря 2021 года).

Вместе с тем, по информации Минсоцполитики фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в ценах апреля 2023 года составил 7 782 гривни.

Пока Минэкономики находится в процессе пересмотра предварительных показателей макропрогноза на следующий бюджетный период.

Министерство финансов ожидает от Министерства экономики уточненный макропрогноз до 19 июня 2023 года, чтобы осуществить расчеты необходимых бюджетных расходов, в том числе относительно обеспечения в 2024 году предложенных Минэкономики размеров минимальной заработной платы и должностного оклада работника I тарифного разряда ЕТС.

Василий Андреев, заместитель Председателя ФПУ, Председатель Профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Украины и Светлана Макогонюк, руководитель департамента по вопросам бюджета и оплаты труда аппарата ФПУ отметили, что, учитывая сложную экономическую ситуацию в стране, негативное влияние на экономику в результате российской масштабной агрессии, необходимость поддерживать реальную покупательскую способность работника, обеспечение установления минимальной зарплаты на уровне, который будет стимулировать возвращение людей на украинский рынок труда и легализацию занятости, профсоюзы предлагают установить минимальную заработную плату на 2024 го д не ниже фактического размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц с учетом прогнозного индекса потребительских цен на 2023 год (по предварительным расчетами 9435 грн).

Кроме того, участники заседания обратили внимание, что также следует учитывать ускоренное движение Украины в ЕС, а следовательно и Директиву (ЕС) 2022/2041 об адекватной минимальной заработной плате в Европейском Союзе, которая рекомендует устанавливать минимальную заработную плату на уровне 50% от средней заработной платы.

В то же время заместитель Председателя СПО работодателей Сергей Биленький отметил, что рассчитывает в 2024 году на повышение минимальной заработной платы от 10 до 15 % от текущего уровня.