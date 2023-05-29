У ОП дорікнули блогерам та чиновникам за розголошення даних про атаки РФ

Чиновникам та блогерам заборонено публікувати інформації про роботу ППО та наслідки атак Росії. Порушників чекає відповідальність, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він нагадав, що повітряна тривога - це підвищений рівень небезпеки для українців, а інформацію про ППО та наслідки "прильотів" можуть використовувати окупанти.

"Якими ще словами на 15-му місяці повномасштабної війни потрібно пояснювати кожному чиновнику ОВА, мерам та інстаграм-блогерам, що не можна публікувати роботу ППО, фотографії з місць падіння ракет, перелік об’єктів атаки та інше" , — наголосив радник голови ОП.

Подоляк додав, що кожен українець може збирати та поширювати інформацію, якщо вона не несе загрози національній безпеці та обороні. Проте розповсюдження важливих даних може нести відповідальність.