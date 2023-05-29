У ОП дорікнули блогерам та чиновникам за розголошення даних про атаки РФ
Чиновникам та блогерам заборонено публікувати інформації про роботу ППО та наслідки атак Росії. Порушників чекає відповідальність, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
Він нагадав, що повітряна тривога - це підвищений рівень небезпеки для українців, а інформацію про ППО та наслідки "прильотів" можуть використовувати окупанти.
"Якими ще словами на 15-му місяці повномасштабної війни потрібно пояснювати кожному чиновнику ОВА, мерам та інстаграм-блогерам, що не можна публікувати роботу ППО, фотографії з місць падіння ракет, перелік об’єктів атаки та інше", — наголосив радник голови ОП.
Подоляк додав, що кожен українець може збирати та поширювати інформацію, якщо вона не несе загрози національній безпеці та обороні. Проте розповсюдження важливих даних може нести відповідальність.
"Розповсюдження критичної інформації вже схоже на злочинну недбалість, а у випадку з представниками влади - на зловживання інформацією, до якої у них є доступ ex officio. Зрозуміло, що це підвищує активність та цитування. Але ж точно чужі життя не повинні бути платою за підвищені індекси цитування", — заявив Подоляк.