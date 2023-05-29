В ОП упрекнули блогеров и чиновников за разглашение данных об атаках РФ
Чиновникам и блогерам запрещено публиковать информацию о работе ПВО и последствиях атак России. Нарушителей ждет ответственность, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
Он напомнил, что воздушная тревога - это повышенный уровень опасности для украинцев, а информацию о ПВО и последствиях "прилетов" могут использовать оккупанты.
"Какими еще словами на 15 месяце полномасштабной войны нужно объяснять каждому чиновнику ОВА, мэрам и инстаграм-блогерам, что нельзя публиковать работу ПВО, фотографии с мест падения ракет, перечень объектов атаки и другое", — подчеркнул советник председателя ОП.
Подоляк добавил, что каждый украинец может собирать и распространять информацию, если она не несет угрозы национальной безопасности и обороне. Однако распространение важных данных может нести ответственность.
"Распространение критической информации уже похоже на преступную халатность, а в случае с представителями власти - на злоупотребление информацией, к которой у них есть доступ ex officio. Понятно, что это повышает активность и цитирование. Но точно чужие жизни не должны быть платой за повышенные "индексы цитирования", — заявил Подоляк.