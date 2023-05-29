В ОП упрекнули блогеров и чиновников за разглашение данных об атаках РФ

Чиновникам и блогерам запрещено публиковать информацию о работе ПВО и последствиях атак России. Нарушителей ждет ответственность, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Он напомнил, что воздушная тревога - это повышенный уровень опасности для украинцев, а информацию о ПВО и последствиях "прилетов" могут использовать оккупанты.

"Какими еще словами на 15 месяце полномасштабной войны нужно объяснять каждому чиновнику ОВА, мэрам и инстаграм-блогерам, что нельзя публиковать работу ПВО, фотографии с мест падения ракет, перечень объектов атаки и другое" , — подчеркнул советник председателя ОП.

Подоляк добавил, что каждый украинец может собирать и распространять информацию, если она не несет угрозы национальной безопасности и обороне. Однако распространение важных данных может нести ответственность.