Буданов на ранковий удар Росії: ті, хто намагався нас залякати, скоро пошкодують

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов після ракетного удару по Україні 29 травня заявив, що чергова спроба Росії залякати українців провалилася, усі працюють далі, а "відповідь не забариться", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило головне управління розвідки МО України.

"Чергова спроба терористичних дій Російської Федерації в черговий раз зазнала поразки.

Усі ті, хто в РФ до сих пір вірили, вірять чи, може, мріють про те, що зможуть залякати Україну, я хочу вас засмутити – це не так: усі як перебували, так і перебувають на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу.

Усі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект, – ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Скоро всі все побачать".

Таке звернення начальника ГУР оприлюднено після спроби Росії атакувати Україну балістичними ракетами вдень 29 травня 2023 року.

За даними головнокомандувача ЗСУ, цього ранку Київ та Київську область було атаковано 11 балістичними й крилатими ракетами, усі їх збито. Однак уламки ракет впали в кількох районах столиці.