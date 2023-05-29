Буданов на утренний удар России: те, кто пытался нас запугать, скоро пожалеют

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов после ракетного удара по Украине 29 мая заявил, что очередная попытка России запугать украинцев провалилась, все работают дальше, а "ответ не заставит себя ждать", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило главное управление разведки МО Украины.

"Очередная попытка террористических действий Российской Федерации в очередной раз потерпела поражение.

Все те, кто в РФ до сих пор верили, верят или, может, мечтают о том, что смогут запугать Украину, я хочу вас огорчить – это не так: все как находились, так и находятся на своих рабочих местах и продолжают выполнять свою работу.

Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, – вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все все увидят".

Такое обращение начальника ГУР обнародовано после попытки России атаковать Украину баллистическими ракетами днем 29 мая 2023 года.

По данным главнокомандующего ВСУ, этим утром Киев и Киевскую область атаковали 11 баллистическими и крылатыми ракетами, все они сбиты. Однако обломки ракет упали в нескольких районах столицы.