Рада зробила 8 травня Днем перемоги, буде офіційним вихідним

Верховна Рада проголосувала за те, щоб 8 травня в Україні святкували День пам'яті та перемоги над нацизмом і щоб ця дата була офіційним вихідним, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

"Від сьогодні 8 травня офіційно вихідний день і День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років".

За його словами, відповідний законопроект №9278 підтримали 317 нардепів.

Що передувало: