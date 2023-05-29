Рада сделала 8 мая Днем победы, будет официальным выходным

Верховная Рада проголосовала за то, чтобы 8 мая в Украине праздновали День памяти и победы над нацизмом и чтобы эта дата была официальным выходным, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

"С сегодняшнего дня 8 мая официально выходной день и День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 - 1945 годов".

По его словам, соответствующий законопроект №9278 поддержали 317 нардепов.

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