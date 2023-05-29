Суд продовжив цілодобовий домашній арешт митрополиту УПЦ МП Павлу
Митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Павлу (Петру Лебідю) на 2 місяці продовжили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила речниця прокуратури Київщини Олена Ковальова.
За словами речниці, Соломʼянський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокурора та продовжив цілодобовий домашній арешт Лебідю до 1 липня 2023 року включно, із зобов’язанням носити електронний браслет стеження.
Передісторія:
- 1 квітня 2023 року Павлу (Лебедю) вручили підозру в "порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань" та "глорифікації учасників збройної агресії РФ проти України".
- СБУ оприлюднила нарізку з телефонних розмов і проповідей Павла.
- Павло Лебідь у залі суду заявив, що він "проти агресії", але не згадав про Росію.
- Шевченківський суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього намісника Києво- Печерської лаври Павла (Петра Лебідя) за підозрою у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.