Суд продовжив цілодобовий домашній арешт митрополиту УПЦ МП Павлу

Митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Павлу (Петру Лебідю) на 2 місяці продовжили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила речниця прокуратури Київщини Олена Ковальова.

За словами речниці, Соломʼянський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокурора та продовжив цілодобовий домашній арешт Лебідю до 1 липня 2023 року включно, із зобов’язанням носити електронний браслет стеження.

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