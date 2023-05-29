Суд продлил круглосуточный домашний арест митрополиту УПЦ МП Павлу

Митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата Павлу (Петру Лебедю) на 2 месяца продлили меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила спикер прокуратуры Киевской области Елена Ковалева.

По словам пресс-секретаря, Соломенский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокурора и продлил круглосуточный домашний арест Лебедю до 1 июля 2023 года включительно, с обязательством носить электронный браслет слежения.

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