У Міноборони розповіли, навіщо Росія атакує Київ ракетами

Удари російської армії по Києву — психологічна зброя, метою якої є залякування, повідомляє Ділова столиця.

Про це написала заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"Росіяни ведуть також і психологічну війну. Їх задача максимально підірвати нашу психологічну стійкість та єдність. Адже це два важливих фактори опору… Запускати ракети по цивільних об’єктах в центрі Києва - це зброя, яка використовується з психологічною метою. Насамперед, щоб залякати" , — пояснила вона.

"Київ для українців не просто столиця, а символ незламності та опору. Тому, вдарити по Києву для ворога — це показати вразливість нашого символа стійкості. Ворог прагне, щоб підсвідомо в українців склалось враження беззахисності столиці" , — зазначила Маляр.

Вона додала, що за кілька годин до атаки почалась інформаційно-психологічна операція з дискредитації військово-політичного керівництва.

Як повідомлялось, в ніч на 29 травня Росія вчинила пʼятнадцяту за травень атаку на Київ. Ворог використав ударні безпілотники Shahed та крилаті ракети. Силами і засобам нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. Ударів по Києву не було. В різних районах столиці впали обломки ракет. В Подільському районі поранено чоловіка.