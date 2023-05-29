В Минобороны рассказали, зачем Россия атакует Киев ракетами

Удары российской армии по Киеву - психологическое оружие, целью которого является устрашение, сообщает Деловая столица.

Об этом написала замминистра обороны Анна Маляр.

"Россияне ведут также и психологическую войну. Их задача максимально подорвать нашу психологическую устойчивость и единство. Ведь это два важных фактора сопротивления… Запускать ракеты по гражданским объектам в центре Киева — это оружие, которое используется в психологических целях. В первую очередь, чтобы запугать" , – объяснила она.

"Киев для украинцев не просто столица, а символ несокрушимости и сопротивления. Поэтому ударить по Киеву для врага — это показать уязвимость нашего символа устойчивости. Враг стремится, чтобы подсознательно у украинцев создалось впечатление беззащитности столицы" , — отметила Маляр.

Она добавила, что за несколько часов до атаки началась информационно-психологическая операция по дискредитации военно-политического руководства.

Как сообщалось, в ночь на 29 мая Россия совершила пятнадцатую за май атаку на Киев. Враг использовал ударные беспилотники Shahed и крылатые ракеты. Силами и средствами нашей ПВО было выявлено и уничтожено более 40 воздушных целей. Ударов по Киеву не было. В разных районах столицы упали обломки ракет. В Подольском районе ранен мужчина.