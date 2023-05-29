Подоляк: Після війни має бути створена демілітаризована зона з РФ

Після завершення війни в прикордонних з Україною регіонах Росії має бути створена демілітарізована зона в 100-120 км вглиб РФ, повідомляє Ділова столиця.

Про це написав у своєму Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Ключовою темою повоєнного устрою має стати встановлення запобіжників для уникнення повторення агресії в майбутньому. Для забезпечення реальної безпеки жителів Харківської, Чернігівської, Сумської, Запорізької, Луганської та Донецької областей і захисту їх від обстрілів обов’язковим буде запровадження демілітаризованої зони в 100-120 км на території Бєлгородської, Брянської, Курської, Ростовської республік. Імовірно, на першому етапі з обовʼязковим міжнародним контрольним контингентом" , — зазначив він.

Як повідомлялось, раніше Михайло Подоляк заявив, що Україна може закінчити війну з Росією у 2023 році, проте для цього потрібно більше зброї.