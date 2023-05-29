Подоляк: После войны должна быть создана демилитаризованная зона с РФ

После завершения войны в приграничных с Украиной регионах России должна быть создана демилитаризованная зона в 100-120 км вглубь РФ, сообщает Деловая столица.

Об этом написал в своем Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Ключевой темой послевоенного устройства должна стать установка предохранителей во избежание повторения агрессии в будущем. Для обеспечения реальной безопасности жителей Харьковской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей и защиты их от обстрелов обязательно будет введение демилитаризованной зоны в 100–120 км на территории Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской республик. Вероятно, на первом этапе с обязательным международным контрольным контингентом" , — отметил он.

Как сообщалось, ранее Михаил Подоляк заявил, что Украина может закончить войну с Россией в 2023 году, однако для этого нужно больше оружия.