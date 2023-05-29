Борель прогнозує новий наступ Росії в найближчі місяці

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель прогнозує новий військовий наступ Росії в найближчі місяці, повідомляє Європейська правда.

Про це головний дипломат ЄС сказав на конференції Cercle d'Economia в Барселоні, повідомляє La Vanguardia.

"Я не налаштований оптимістично щодо того, що станеться в Україні цього літа" , – сказав Боррель.

На його думку, Москва не сяде за стіл переговорів, не спробувавши спочатку виграти війну в Україні.

"Він (Путін – ред.) спробував одного разу і не досяг успіху" , – вважає головний дипломат ЄС, додавши, що РФ спробує знову захопити Україну попри значні втрати російської армії.

"Вона (РФ – ред.) все ще має силу, ми не повинні її недооцінювати" , – додав він.

Боррель наголосив на необхідності збільшення військових витрат, щоб відповісти на оборонні виклики, які стоять перед Європою.

Нагадаємо, минулого тижня Жозеп Боррель висловив упевненість, що Україна може перемогти в повномасштабній війні з Росією.

Хоча Боррель не уточнив, чиї заяви він коментував, раніше в інтерв'ю Bloomberg прем'єр Угорщини Віктор Орбан якраз заявив, що Україна не здатна виграти агресивну війну, яку проти неї розв'язала Росія.