Боррель прогнозирует новое наступление России в ближайшие месяцы

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель прогнозирует новое военное наступление России в ближайшие месяцы, сообщает Европейская правда.

Об этом главный дипломат ЕС сказал на конференции Cercle d'Economia в Барселоне, сообщает La Vanguardia.

"Я не настроен оптимистично относительно того, что произойдет в Украине этим летом" , – сказал Боррель.

По его мнению, Москва не сядет за стол переговоров, не попытавшись сначала выиграть войну в Украине.

"Он (Путин – ред.) попытался однажды и не преуспел" , – считает главный дипломат ЕС, добавив, что РФ попытается снова захватить Украину несмотря на значительные потери российской армии.

"Она (РФ – ред.) все еще имеет силу, мы не должны ее недооценивать" , – добавил он.

Боррель отметил необходимость увеличения военных расходов, чтобы ответить на оборонные вызовы, которые стоят перед Европой.

Напомним, на прошлой неделе Жозеп Боррель выразил уверенность, что Украина может победить в полномасштабной войне с Россией.

Хотя Боррель не уточнил, чьи заявления он комментировал, ранее в интервью Bloomberg премьер Венгрии Виктор Орбан как раз заявил, что Украина не способна выиграть агрессивную войну, которую против нее развязала Россия.