У "РДК" заявили, що в черговий раз перейшли державний кордон Росії

У "РДК" заявили, що в черговий раз перейшли державний кордон Росії
Фото: РДК

Представники "Російського добровольчого корпусу" заявили, що в черговий раз перейшли державний кордон Росії, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє "РДК" у Telegram.

"Учора прикордонники РФ відзначали своє професійне свято. Бійці РДК привітали їх черговим успішним переходом "дірявого" державного кордону".

Представники "РДК" уточнили, що мета перетинання кордону стане відома найближчим часом.

Передісторія: 

  • 22 травня "Російський добровольчий корпус" (РДК) і Легіон "Свобода Росії" (ЛСР), в яких росіяни воюють за Україну, заявили про "звільнення" декількох населених пунктів Бєлгородської області РФ від путінської влади. 
  • Уже 23 травня російська влада заявила про розгром бійців РДК і ЛСР, яких у Росії називають "диверсантами", і завершення "контртерористичної" операції в Бєлгородській області. 
  • В самому "РДК" 23 травня заявили, що їхня техніка лишилася неушкодженою, а російське Міноборони поширює брехню.

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