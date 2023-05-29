У "РДК" заявили, що в черговий раз перейшли державний кордон Росії

Представники "Російського добровольчого корпусу" заявили, що в черговий раз перейшли державний кордон Росії, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє "РДК" у Telegram.

"Учора прикордонники РФ відзначали своє професійне свято. Бійці РДК привітали їх черговим успішним переходом "дірявого" державного кордону".

Представники "РДК" уточнили, що мета перетинання кордону стане відома найближчим часом.

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