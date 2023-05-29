В "РДК" заявили, что в очередной раз перешли государственную границу России

Представители "Русского добровольческого корпуса" заявили, что в очередной раз перешли государственную границу России, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает "РДК" в Telegram.

"Вчера пограничники РФ отмечали свой профессиональный праздник. Бойцы РДК поздравили их очередным успешным переходом "дырявой" государственной границы".

Представители "РДК" уточнили, что цель пересечения границы станет известна в ближайшее время.

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