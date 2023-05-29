В Повітряних силах закликали не робити фото уламків ракет і пояснили, чому

Фотографувати уламки ракет, які падають після збиття силами ППО, не варто, адже це допомагає ворогу у розумінні того, яке саме озброєння захищає небо над конкретним населеним пунктом, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі "Радіо Свобода".

"Якщо ці уламки належать нашим ракетам, якщо це тим паче західне озброєння – той самий Patriot, чи ракета NASAMS, то ворог розуміє, яким видом озброєння ми відпрацювали в тому чи іншому місці. Друге – вони це знімають, викладають у себе в Росії та показують, як "українські націоналісти" зенітними ракетами західного зразка "вдарили" по своїх же будинках та мешканцях, використовуючи це в рамках своєї пропаганди" , – наголосив Ігнат.

Речник Повітряних сил також наголосив, що "фото із ракетами краще заблюрити, бо це наслідки роботи ПВО – ракета розвивається у повітрі, адже її уламки не розчиняються в повітрі".

Також він вкотре нагадав, що варто під час повітряної тривоги перебувати в укритті.

Як повідомлялось, в ніч на 29 травня Росія вчинила пʼятнадцяту за травень атаку на Київ. Ворог використав ударні безпілотники Shahed та крилаті ракети. Силами і засобам нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. Ударів по Києву не було. В різних районах столиці впали обломки ракет. В Подільському районі поранено чоловіка.