В Україні знизили вік призову на строкову військову службу

Верховна рада ухвалила закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років. Документ в цілому підтримали 304 депутатів.﻿ Про це, з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Урядовий законопроект №9281 ініціювало Міністерство оборони спільно зі Збройними силами України. Вони пояснили, що під час дії правового режиму воєнного стану потреба в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років відсутня.

Ця ініціатива погоджена з іншими урядовими й безпековими структурами.