В Украине снизили возраст призыва на срочную военную службу

Верховная рада приняла закон о снижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет. Документ в целом поддержали 304 депутата.﻿ Об этом, со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Правительственный законопроект №9281 инициировало Министерство обороны совместно с Вооруженными силами Украины. Они объяснили, что во время действия правового режима военного положения потребность в пребывании граждан на военном учете призывников до 27 лет отсутствует.

Эта инициатива согласована с другими правительственными и структурами безопасности.