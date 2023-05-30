Енергопостачання відновлять у найближчі кілька годин – "Укренерго"

В "Укренерго" пояснили, що близько 13:00 в енергосистемі аварійно відключилися декілька магістральних високовольтних ліній, унаслідок цього дією протиаварійної автоматики були частково знеструмлені споживачі в низці областей. Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Наразі триває заживлення споживачів.

"Постачання електроенергії всім споживачам буде відновлено у найближчі години. Розпочато розслідування причин інциденту" , - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" окремо наголосили, що відключення відбулися через технічні причини та не пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі.