Росія оголосила у розшук головнокомандувача ЗСУ Залужного

МВС Росії оголосило в розшук головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило пропагандистське видання РФ РИА "Новости", яке посилається на відомчу базу.

"Підстава для розшуку: розшукується за статтею КК" , - ідеться в картці Залужного.

За якою статтею розшукують головнокомандувача ЗСУ, не вказано.

Нагадаємо:

В останні тижні російська пропаганда неодноразово розганяла фейки про "тяжке поранення" та "зникнення" Залужного.