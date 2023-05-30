Росія оголосила у розшук головнокомандувача ЗСУ Залужного
МВС Росії оголосило в розшук головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомило пропагандистське видання РФ РИА "Новости", яке посилається на відомчу базу.
"Підстава для розшуку: розшукується за статтею КК", - ідеться в картці Залужного.
За якою статтею розшукують головнокомандувача ЗСУ, не вказано.
Нагадаємо:
В останні тижні російська пропаганда неодноразово розганяла фейки про "тяжке поранення" та "зникнення" Залужного.