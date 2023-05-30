Росія оголосила у розшук головнокомандувача ЗСУ Залужного

Росія оголосила у розшук головнокомандувача ЗСУ Залужного
Фото: Facebook

МВС Росії оголосило в розшук головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило пропагандистське видання РФ РИА "Новости", яке посилається на відомчу базу.

"Підстава для розшуку: розшукується за статтею КК", - ідеться в картці Залужного.

За якою статтею розшукують головнокомандувача ЗСУ, не вказано.

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Нагадаємо:

В останні тижні російська пропаганда неодноразово розганяла фейки про "тяжке поранення" та "зникнення" Залужного. 

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