Россия объявила в розыск главнокомандующего ВСУ Залужного
МВД России объявило в розыск главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщило пропагандисткое издание РФ РИА "Новости", которое ссылается на ведомственную базу.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Залужного.
По какой статье разыскивают главнокомандующего ВСУ, не указано.
Напомним:
В последние недели российская пропаганда неоднократно разгоняла фейки о "тяжелом ранении" и "исчезновении" Залужного.