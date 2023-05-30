Россия объявила в розыск главнокомандующего ВСУ Залужного

МВД России объявило в розыск главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило пропагандисткое издание РФ РИА "Новости", которое ссылается на ведомственную базу.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК" , - говорится в карточке Залужного.

По какой статье разыскивают главнокомандующего ВСУ, не указано.

Напомним:

В последние недели российская пропаганда неоднократно разгоняла фейки о "тяжелом ранении" и "исчезновении" Залужного.