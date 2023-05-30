Гуменюк: Росія може знову почати обстрілювати Україну з моря

Росія може повернутися до тактики ударів по Україні ракетами морського базування, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

"Цілком імовірно, що відтепер будуть застосовані ракети не повітряного, а морського базування, тому що росіяни тривалий час витримували паузу, не використовуючи морські ракетоносії. Тож імовірно, що вони якимось чином підлаштовували ситуацію для майбутніх атак" , — сказала вона

Вона зауважила, що тактика Росії з поєднанням ударних дронів та ракет в цілому не зазнала змін. При цьому, росіяни здійснюють обстріли хвилями для виявлення українських систем ППО.

"Перша хвиля виявляє, звідки працюють системи ППО для другої хвилі, яка потім може завдавати уражень безпосередньо по засобах протиповітряної оборони. До того ж використання дронів та ракет передбачає застосування протидії різного плану: можуть працювати мобільні вогневі групи, і зенітні установки, і засоби, надані нашими партнерами" , — сказала Гуменюк.

Як повiдомлялось, внаслідок падіння уламків дронів 30 травня є жертви та руйнування в різних районах Києва.

Бійці ППО збили 29 ударних дронів з 31, головним чином на Київщині.