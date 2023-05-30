Гуменюк: Россия может снова начать обстреливать Украину с моря

Россия может вернуться к тактике ударов по Украине ракетами морского базирования, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

"Вполне вероятно, что отныне будут применены ракеты не воздушного, а морского базирования, потому что россияне долго выдерживали паузу, не используя морские ракетоносители. Поэтому вероятно, что они каким-то образом подстраивали ситуацию для будущих атак" , — сказала она.

Она отметила, что тактика России с сочетанием ударных дронов и ракет в целом не претерпела изменений. При этом россияне совершают обстрелы волнами для выявления украинских систем ПВО.

"Первая волна обнаруживает, откуда работают системы ПВО для второй волны, которая затем может наносить поражения непосредственно по средствам противовоздушной обороны. К тому же использование дронов и ракет предусматривает применение противодействия разного плана: могут работать мобильные огневые группы, и зенитные установки, и средства, предоставленные нашими партнерами" , — сказала Гуменюк.

Как сообщалось, в результате падения обломков дронов 30 мая есть жертвы и разрушения в разных районах Киева.

Бойцы ПВО сбили 29 ударных дронов из 31, главным образом в Киевской области.