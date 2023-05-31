The Guardian: Макрон закличе Європу до "стратегічного пробудження"

Президент Франції Еммануель Макрон, під час Міжнародного безпекового форуму GLOBSEC, закличе Європу до "стратегічного пробудження" через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Про це пише The Guardian.

Під час промови Макрон відзначить роль Франції в розблокуванні допомоги Україні у вигляді танків й захисті східного флангу НАТО. Також він відзначить розміщення 1250 французьких військових в Румунії й 300 - в Естонії.

Наступного дня на євросаміті президент заявить про відданість Парижу перемозі Україні й неприпустимість замороження війни. Зокрема він попередить про зменшення європейської стратегічної стабільності через послідовні виходи Росії з договорів про контроль над ядерними озброєннями та розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.

За словами співрозмовника видання на Єлисейських полях, Макрон вже ухвалив збільшення більш ніж на третину, порівняно з 2019 - 2025 роками, заплановані оборонні витрати Франції на 2024 - 2030 роки.