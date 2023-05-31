The Guardian: Макрон призовет Европу к "стратегическому пробуждению"

Президент Франции Эммануэль Макрон, во время Международного форума по безопасности GLOBSEC, призовет Европу к "стратегическому пробуждению" из-за полномасштабного вторжения России в Украину, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Об этом пишет The Guardian.

Во время речи Макрон отметит роль Франции в разблокировании помощи Украине в виде танков и защите восточного фланга НАТО. Также он отметит размещение 1250 французских военных в Румынии и 300 — в Эстонии.

На следующий день на евросаммите президент заявит о преданности Парижа победе Украины и недопустимости замораживания войны. В частности, он предупредит об уменьшении европейской стратегической стабильности из-за последовательных выходов России из договоров о контроле над ядерными вооружениями и размещения тактического ядерного оружия в Беларуси.

По словам собеседника издания на Елисейских полях, Макрон уже принял увеличение более чем на треть, по сравнению с 2019 - 2025 годами, запланированных оборонных расходов Франции на 2024 - 2030 годы.