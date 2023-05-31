Зеленський: Росія вбила щонайменше 483 дитини

За 15 місяців повномасштабної війни проти України Росія вбила щонайменше 483 українські дитини та ще майже тисячу дітей покалічила. Про це сказав Володимир Зеленський на конференції "UA: Війна. Недоспівана колискова" з нагоди Міжнародного дня захисту дітей.

Президент процитував щоденник 8-річного хлопчика Єгора з блокадного Маріуполя, який починається так: "ВІЙНА. Я добре поспав, прокинувся та посміхнувся".

"Ми живемо в часи, коли для дітей це щастя. Коли щоночі - сирени повітряної тривоги, і просто поспати - це щастя, це цінно. Коли щоночі - ракетні атаки, і прокинутися вранці - це справді безцінно" , - констатував Зеленський.

Він процитував інші спогади маленького маріупольця: "У мене – рана на спині, здерта шкіра. У сестри – поранення голови. У мами – вирване м'ясо на руці та рана на нозі...". Єгор також писав: "У мене померла бабуся Галя, дві собаки та улюблене місто Маріуполь...".

Президент наголосив, що Росія порушує права дітей, руйнуючи життя українців.

"Це триває 15 місяців. Російські агресія, терор, 15 місяців знищують не просто будівлі, а фундаментальні права людини – фундаментальні права наших дітей. Право на безпеку, на освіту, право на розвиток, на охорону здоров'я, право на відпочинок, дозвілля, а, найголовніше, – невід'ємне і найголовніше право дитини на життя, право, яке Росія забрала щонайменше у 483 українських дітей, і це тільки ті долі, про які ми з вами знаємо точно.

Варто завжди називати речі своїми іменами, а не певними офіційними формулюваннями, які, як на мене, дещо спотворюють істину, розмивають суть і пом'якшують жах усього того, що Росія зробила і що вона робить.

Росія вбила – і саме тому такі формулювання будуть у мене – Росія вбила 483 дитини щонайменше. Вбила. Це не те, що можна назвати словами "вони стали жертвами російської агресії" або "вони загинули внаслідок збройного конфлікту". Ні! Росія вбила цих дітей. Ще майже тисячу дітей Росія покалічила. І про це не можна сказати "вони отримали пошкодження внаслідок бойових дій" , - заявив президент.

Зеленський додав, що Росія абсолютно свідомо знищила будинки мільйонів сімей та дітей – і про це теж не можна сказати, що "вони втратили житло через відповідні бойові дії".

В Україні чимало міст і селищ стерто "з лиця землі": цілі квартали, вулиці, будинки, під завалами яких Росія поховала поняття "права дітей", сказав Зеленський.