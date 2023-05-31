Президент Франції виступив проти арешту Путіна і назвав умову

Президент Франції виступив проти арешту президента Росії Володимира Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду, якщо переговори про завершення війни проти України вестиме більше не буде з ким, повідомляє Ділова столиця.

Про це Макрон заявив на конференції у Молдові з посиланням на The Guardian.

"Якщо за кілька місяців у нас буде вікно для переговорів, питання буде у виборі між судом і переговорами, і вам вести переговори з лідерами, які у вас є де-факто, і я думаю, що переговори будуть пріоритетом... Ви можете поставити себе в становище, коли ви кажете: "Я хочу, щоб ти потрапив до в'язниці, але ти єдиний, з ким я можу вести переговори" , — сказав він.

Як повідомлялось, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженого президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що російський диктатор Володимир Путін будь-якої миті може постати перед Міжнародним кримінальним судом.