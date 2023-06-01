Тариф на електроенергію. Чи планується другий етап підвищення ціни для населення

Другого етапу підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів наразі не передбачено. ﻿Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє Новое время.

"Зараз другий етап не передбачається. Більше того, наші розрахунки дали змогу зменшити розмір тарифу з 2,88 грн/кВт-год, пропонований НКРЕКП на першому етапі підвищення, до 2,64 грн/кВт-год" , — сказав Галущенко на брифінгу 30 травня.

Він також наголосив, що субсидія на оплату електроенергії збережеться, і, «навіть, розраховуємо, що її буде збільшено за рахунок того, що більше споживачів її потребуватимуть».

Міністр запевнив, що збережеться і нічний тариф на електроенергію, що становить 50% загального тарифу.

Від сьогодні населення платить за світло 2,64 грн

Нагадаємо, з 1 червня тариф на електроенергію для населення зріс до 2,64 грн/кВт-год. Раніше тариф для населення був 1,44 грн/кВт-год за умови місячного споживання 250 кВт-год і 1,68 грн/кВт-год за умови споживання обсягів, що перевищують цей показник.

Герман Галущенко зазначив, що рішення підвищити тариф пов’язане з обстрілами енергосистеми України минулої зими і є критично необхідним.