Кучму помітили на Лазурному березі

Журналісти "Української правди" помітили другого президента України Леоніда Кучму на відпочинку на Лазуровому березі, повідомляє Українська правда.

На Лазурному березі журналістам видання вдалося помітити другого президента України Леоніда Кучму. Колишній президент проживав там в маєтку свого зятя Віктора Пінчука.

Після початку повномасштабного вторгнення Кучма прокоментував агресію РФ на 15 день.

Також на Лазурному березі помітили колишнього народного депутата від партії "Батьківщина" Олександра Табалова та уже колишнього депутата Харківської обласної ради Володимира Скоробагача.

Майже рік тому родина Скоробагача переїхала на Кап-Ферра.

Тоді донька Скоробагача, теж харківська депутатка повідомила що її батько виїжджає з країни як волонтер у справах благодійного фонду. Згодом Скоробагач склав депутатські повноваження.

В маєтку біля самого берега також помітили колишню дружину екснардепа від "Радикальної партії" Сергія Рибалки Анастасію Байбородіну.

Також за кордоном був Олександр Кацуба - колишній заступник голови правління НАК "Нафтогаз". З прізвищем родини Кацуб пов'язаний один з найбільших корупційних скандалів часів Януковича - купівля так званих "вишок Бойка".

У коментарі УП Кацуба заявив, що виїжджав з країни для закупівлі машин для ЗСУ та заїхав до дітей.

В Монако 9 років тому втік один з найближчих поплічників та друзів президента-втікача, колишній народний депутат від партії регіонів Юрій Іванющенко, якого у ЗМІ ще називають Юрій Єнакієвський.

За інформацією джерел видання у бізнесових колах, Іванющенко курсує між трьома місцями: Москвою, Дубаєм і Монако.

В Монако він не веде світське життя, однак журналістам вдалося віднайти елітний житловий комплекс, де живе Іванющенко, з яхт-клубом, басейном, консьєрж сервісом, охороною та вертолітними площадками поблизу - Палаццо Леонардо, який розташовується на березі на кордоні Монако.

Це вдалося зробити завдяки допису доньки Іванющенка в Instagram.

У травні видання отримало інформацію про те, що Іванющенко перебуває в Монако та зафіксувала його на Rolls-Royce.

Також журналісти видання помітили в Монако Бориса Баума - колишнього радника ексзаступника керівника офісу президента Кирила Тимошенка та колишнього першого заступника голови консультаційної ради комісії по регулюванню азартних ігор та лотерей.

В Монако є нерухомість сина підозрюваного у державній зраді В'ячеслава Богуслаєва Олександра.

Співрозмовники видання повідомили, що після арешту Богуслаєва-старшого його сина в Монако більше не бачили.