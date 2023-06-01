Кучму заметили на Лазурном берегу

Журналисты "Украинской правды" заметили второго президента Украины Леонида Кучму на отдыхе на Лазурном берегу, сообщает Украинская правда.

На Лазурном берегу журналистам издания удалось заметить второго президента Украины Леонида Кучму. Бывший президент проживал там в имении своего зятя Виктора Пинчука.

После начала полномасштабного вторжения Кучма прокомментировал агрессию РФ на 15 день.

Также на Лазурном берегу заметили бывшего народного депутата от партии "Батькивщина" Александра Табалова и уже бывшего депутата Харьковского областного совета Владимира Скоробагача.

Почти год назад семья Скоробагача переехала на Кап-Ферра.

Тогда дочь Скоробагача, тоже харьковский депутат сообщила, что ее отец выезжает из страны как волонтер по делам благотворительного фонда. Впоследствии Скоробагач сложил депутатские полномочия.

В имении у самого берега также заметили бывшую жену экс-нардепа от "Радикальной партии" Сергея Рыбалки Анастасию Байбородину.

Также за границей был Александр Кацуба - бывший заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз". С фамилией семьи Кацуб связан один из крупнейших коррупционных скандалов времен Януковича - покупка так называемых "вышек Бойко".

В комментарии издания Кацуба заявил, что выезжал из страны для закупки машин для ВСУ и заехал к детям.

В Монако 9 лет назад сбежал один из ближайших приспешников и друзей президента-беглеца, бывший народный депутат от Партии регионов Юрий Иванющенко, которого в СМИ еще называют Юрий Енакиевский.

По информации источников издания в бизнес-кругах, Иванющенко курсирует между тремя местами: Москвой, Дубаем и Монако.

В Монако он не ведет светскую жизнь, однако журналистам удалось найти элитный жилой комплекс, где живет Иванющенко, с яхт-клубом, бассейном, консьерж сервисом, охраной и вертолетными площадками поблизости - Палаццо Леонардо, который располагается на берегу на границе Монако.

Это удалось сделать благодаря сообщению дочери Иванющенко в Instagram.

В мае издание получило информацию о том, что Иванющенко находится в Монако и зафиксировала его на Rolls-Royce.

Также журналисты издания заметили в Монако Бориса Баума - бывшего советника экс-заместителя руководителя офиса президента Кирилла Тимошенко и бывшего первого заместителя председателя консультационного совета комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

В Монако есть недвижимость сына подозреваемого в государственной измене Вячеслава Богуслаева Александра.

Собеседники издания сообщили, что после ареста Богуслаева-старшего его сына в Монако больше не видели.