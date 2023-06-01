Новий тариф на електроенергію діятиме до 31 грудня, — Кабмін

Тариф на електроенергію для населення, встановлений 30 травня, діятиме з 1 червня до 31 грудня 2023 року включно﻿. Про це йдеться у відповідній постанові, опублікованій на сайті Кабінету міністрів, повідомляє Ділова столиця.

Постанова №544 від 30 травня 2023 року стосується тарифу на електроенергію "для індивідуальних і колективних побутових споживачів".

Згідно з документом, тариф становить 2,2 грн/кВт-год плюс ПДВ 0,44 грн/кВт-год — загалом 2,64 грн/кВт-год.

Фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів встановили на період з 1 червня по 31 грудня 2023 р. включно.

Нагадаємо, 30 травня Кабінет міністрів ухвалив постанову про підвищення тарифів на електроенергію для населення до 2,64 грн за кВт-год. з 1 червня. За оцінками міністра енергетики Германа Галущенка, для однієї родини сума у платіжці збільшиться у межах 250 грн.