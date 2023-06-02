Генштаб: Ворог атакував Київ 15 ракетами та 18 БПЛА – всі збили

За попередніми даними, вночі 2 червня росіяни здійснили атаку Києва 15 крилатими ракетами та 18 "Шахедами", всі ворожі повітряні цілі знищила українська ППО. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"Попередньо. Цієї ночі ворог задіяв для ударів 15 крилатих ракет (тип уточнюється) та 18 іранських ударних БпЛА "Shahed" – всі ці повітряні цілі були знищені нашими захисниками. Інформація уточнюється" , - повідомили у штабі.

Раніше начальник КДВА Сергій Попко повідомив, що вночі 2 червня у повітряному просторі над Києвом та навколо столиці ППО виявила та знищила понад 30 повітряних цілей різного типу