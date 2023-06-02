Генштаб: Враг атаковал Киев 15 ракетами и 18 БПЛА – все сбили

По предварительным данным, ночью 2 июня россияне совершили атаку Киева 15 крылатыми ракетами и 18 "Шахедами", все вражеские воздушные цели уничтожила украинская ПВО. Об этом сообшил Генштаб ВСУ.

"Предварительно. Этой ночью враг задействовал для ударов 15 крылатых ракет (тип уточняется) и 18 иранских ударных БпЛА "Shahed" – все эти воздушные цели были уничтожены нашими защитниками. Информация уточняется" , - сообщили в штабе.

Ранее начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что ночью 2 июня в воздушном пространстве над Киевом и вокруг столицы ПВО обнаружила и уничтожила более 30 воздушных целей различного типа