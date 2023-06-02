Україна та РФ не закрили двері для переговорів, - спецпредставник Китаю

Україна та Росія мають багато труднощів, щоб сісти за стіл переговорів. Хоча жодна зі сторін "не закрила двері" для переговорів.﻿ Про це заявив спецпредставник Китаю Лі Хуей. Про це, з посиланням на CNN, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Криза в Україні зараз може зіткнутися з багатьма труднощами для сторін, щоб сісти за стіл і домовитися, але ми також бачимо, що з іншого боку сторони не зовсім позбавлені консенсусу" , - сказав Лі Хуей.

Дипломат заявив, що після поїздки до Москви побачив, що "Росія ніколи не виступала проти мирних переговорів".

"Українська сторона також сказала, що вона дорожить і прагне миру, і я відчуваю, що обидві сторони не закрили двері для мирних переговорів" , - додав Хуей.

На думку дипломата, "ризик ескалації" досі залишається високим. Він нагадав, що під час візиту до Києва щодня чув сигнали повітряної тривоги, а за період його перебування Росія двічі атакувала столицю України.

"Конфлікт зайшов у глухий кут, а поле бою сповнене невизначеності. Ця ситуація викликає занепокоєння. Якщо війна триватиме, буде тільки більше катастроф і страждань, доки є проблиск надії на мир, ми повинні активно працювати над цим, замість того, щоб дозволяти конфлікту продовжуватися та поширюватися" , - додав він.

Дипломат також спростував заяви ЗМІ про те, що нібито Китай схиляв Європу, щоб закликати Україну до припинення вогню з поступками територій.

Ставлення Китаю до війни в Україні

Варто зазначити, що Китай від початку повномасштабного вторгнення зайняв нібито нейтральну позицію щодо війни. Він не засудив, але і не підтримав Росію, але посилив з нею торгівлю.

При цьому Китай оприлюднив так званий "мирний план" щодо війни в Україні, проте його розкритикували в Україні, Європі та США.

Також Китай відправив до України свого спеціального представника. Він також відвідав ЄС та Росію. Дипломат Лі Хуей після свого турне заявив, що Китай та Європа дійшли консенсусу щодо "української кризи".